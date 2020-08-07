В Киргизии будут упрощены условия для получения кредита

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов 5 августа принял участие в пресс-конференции, в ходе которой сообщил, что условия для получения кредитов будут упрощены. Глава правительства указал на то, что учитывая возможные риски, нужно облегчить выдачу кредитов предпринимательству и гражданам республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам главы кабинета министров, вопрос реорганизации одного из коммерческих банков в экспортно-импортный банк рассматривается уже давно. На сегодняшний день, актуальность этого вопроса намного возросла.

Кроме того, Боронов напомнил, что ранее правительство приняло решение о том, чтобы сроки погашения кредитов были продлены на три месяца. Учитывая данные обстоятельства, этого времени оказалось недостаточно и необходимо выработать дополнительные меры.

Премьер подчеркнул, что на данный момент, все эти вопросы находятся на стадии рассмотрения.

Вместе с тем, глава правительства сообщил, что для поддержки бизнеса и постепенного улучшения экономики страны предусмотрено 14 миллиардов сомов.