7 августа — День памяти жертв геноцида ассирийцев в Османской империи.

В этот день в 1933 году произошло страшное массовое убийство христиан-ассирийцев в иракском городе Сумайиль (Симеле).

В ходе страшного В ходе страшного геноцида 1915-1923 годов были массово уничтожены "нетюркские элементы": 1,5 миллиона армян, свыше миллиона малоазийских и понтийских греков, более 750 тысяч ассирийцев, полмиллиона езидов...

Ассирийский геноцид относится к массовой резне в ассирийском населении Османской империи и тех , кто в соседней Персии от османских войск во время Первой мировой войны , в сочетании с армянскими и греческими геноцидами.



Ассирийская гражданское население верхней Месопотамии (в Tur Абдина области, в Хаккяри , Ван и Siirt провинций современной юго - восточной Турции , и Урмия области на северо - западе Ирана ) было насильственно переселены и убиты в Османской ( Турецкой ) армии, вместе с другими вооруженными силами и союзными мусульманских народов, в том числе курды , чеченцы и черкесы , между 1914 и 1920, с последующими нападениями на безоружных гражданских лиц , бегущих , проводимых местными арабскими ополченцами.





Ассирийский геноцид имел место в том же контексте, армянские и греческие геноцидов. Так как ассирийский геноцид имел место в контексте гораздо более широкое распространение геноцида , ученость рассматривать его как отдельное событие мало, за исключением сочинений Иосифа Якуб , Габриэле Yonan, Дэвид Гонт и Ганнибал Трэвис, которые классифицировали геноцид как систематическая кампания по младотуркам правительства. Другие ученые, такие как Hilmar Kaiser, Блоксхэе и Танер Акчи имеют различные мнения в отношении степени участия государственного и систематического характера геноцида , в рамках движения отрицания геноцида , утверждая менее систематическую политику и другое лечение , по сравнению с армяне.

В отличие от армян, не было никаких приказов депортировать ассирийцев. Нападения на них не было стандартизованного характера и включены различные методы бойне; в некоторых городах, все ассирийские люди были убиты , а остальные были вынуждены бежать. Эти массовые убийства часто осуществляется на инициативы местных политиков и курдских племен. Воздействие, болезни и голод во время полета ассирийцев увеличилось число погибших, а женщины были подвергнуты широкого сексуального насилия в некоторых районах.

