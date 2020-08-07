В Арцахе сдали в эксплуатацию новую асфальтированную дорогу

Дорога протяженностью 5,3 км, соединяющая арцахский поселок Вагуас с трассой Мартакерт-Варденис, уже готова к эксплуатации.

Дороги в Арцахе – одно загляденье и такое ощущение, как будто паришь в воздухе ! Развитие Арцаха продолжается!

