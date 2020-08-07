Россия применит ядерное оружие при старте любых баллистических ракет, атакующих территорию России и или Армении"

Россия может применить ядерное оружие при "поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников", зафиксированной системой предупреждения о ракетном нападении, говорится в статье начальника Генерального оперативного управления Генштаба Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований военной академии Генштаба Александра Хряпина в газете "Красная звезда".
В Генштабе отметили, что в случае запуска ракет противником не будет возможности определить, идет ли речь о ядерном или неядерном оружии.
"Любая атакующая ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением."
Напомним что об этом до этого говорил президент России Владимир Путин, а как все в мире убедились Путин словами на ветер не бросается и в случае попытки запустить ракеты в сторону Армении и или России будет нанесен ядерный удар по противнику.
Это заявление еще раз охладит тупые головы в военно политическом руководстве Баку и Анкары, которые до сих пор не поняли что их железки бравые военные России и Армении засунут в соответствующую дырку и загонят поглубже. Так что рекомендуем не слишком приближаться к суверенным границам Армении и России.
Напоследок отметим что не смотря на некоторые не урегулированные вопросы между РФ и Арменией, взаимоотношение двух братских народов и политической власти стран находятся на самом высоком уровне и имеют тенденцию к расширению по всем сферам от военного до экономического. Союзники обоюдно готовы защищать друг друга и развивать экономику и связи.
Главное чтобы эти отношения не портили и не поливали грязью ряд СМИ и журналистов как в России (маргарита симоньян, роман бабаян, Семен Багдасаров и другие) так и в Армении (5 канал, Второй канал, и т.д. ).
В Армении все никак понять не могут, что за ересь с ними твориться?, с какого перепугу они для себя решили, что Армения враждебно начала относиться к России??, где что-либо подобное они услышали в заявлениях официальных лиц Армении??, сами придумывают байки, сами в них верят, раскручивают эту тему тоже сами, а претензии потом к Армении высказывают?)))
Источник:FMG NEWS
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