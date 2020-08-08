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Годовщина провозглашения Талыш Муганской Автономной Республики

Как сообщает корреспондент TolishMedia, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель общественной организации «Талышская диаспора России» Исмаил Мусарзаевич Шабанов на своей странице в Facebook поздравил с годовщиной провозглашения Талыш Муганской Автономной Республики.
 
В частности И. Шабанов пишет:
Дорогие друзья и соотечественники!
Поздравляю вас с годовщиной провозглашения Талыш-Муганской Автономной Республики!
27 лет назад произошло историческое для талышского народа событие. Талыши в соответствии со всеми нормами азербайджанского законодательства и международного права провозгласили Талыш Муганскую Автономную Республику в составе Азербайджана, не нарушая территориальной целостности этого государства и при этом, продолжая патриотично воевать на стороне этого же государства. В 1993 году в заседании Народного Меджлиса участвовало 217 из 250 местных депутатов, избранных в семи районах Талыш-Муганской Автономной Республики. Народный Меджлис ТМАР принял конституционный закон автономной республики и направил Обращение в Меджлис Азербайджанской Республики с просьбой утвердить провозглашение ТМАР. Это была третья попытка талышей за 100 лет восстановить свою утерянную государственность в рамках автономии. Речь шла почти о таком же статусе как у Нахичеванской Автономной Республики в составе Азербайджана. Аналогичный статус президенты Азербайджана предлагали и предлагают армянам Нагорного Карабаха.
Эта автономная республика просуществовала недолго, а те, кто участвовал в ее создании подверглись преследованиям. Просуществовала она так мало из-за того, что власть сыграла на том, что основные силы талышей были отвлечены на карабахский фронт, тем самым не была организована защита Талыш-Муганской Автономной Республики (ТМАР). Талыши даже не подумывали открывать огонь по азербайджанцам. Тогда все считали, что этот вопрос практически уже согласован с Баку. Остается только подтверждение статуса в парламенте Азербайджана.
В самом Азербайджане добрый жест талышей по провозглашению Талышской автономии в составе Азербайджана, а не независимого талышского государства, не был принят с пониманием, о чем свидетельствует то, что по сей день талышских активистов продолжают называть «сепаратистами». Все попытки талышей решить цивилизованным образом вопрос самоопределения в рамках территориальной целостности страны по сей день натыкаются на варварское непонимание азербайджанских властей.
Тут возникает вполне логичный вопрос! Почему в случае с армянами Нагорного Карабаха и в случае с Нахичеванской Автономной Республики это не сепаратизм, а в случае с Талыш-Муганской Автономной Республикой сепаратизм? Тут нет никакой логики. Позиция талышей же логична и справедлива. Талыши требуют себе такой же статус автономии, который Баку вот уже который год, предлагает армянам Нагорного Карабаха и есть у Нахичевани.
Как бы там ни было, мы не падаем духом! Ни ренегаты, ни наши противники не смогут нас остановить. Талыши продолжают свою борьбу за свое законное право на самоопределение, не нарушая территориальной целостности ни одного государства. Это право есть у всех народов, но наши права были попраны. И мы обязательно добьемся победы!
В связи с этой исторической датой, еще раз от своего имени, от имени РОО «Талышское возрождение» и от имени лидеров всех талышских организаций, поздравляю всех талышей, друзей нашего народа и наших соратников.
 
Талыш-Муганская автономная республика — самопровозглашённая автономная республика в составе Азербайджанской Республики, образованная в июне 1993 года на территории семи районов на юге страны, которые контролировала 704-я бригада ВС Азербайджана, штаб которой дислоцировался в городе Ленкорань.
 
Дата основания: 1993 г.
Телефонный код: +994
Столица: Ленкорань
Религия: Ислам
Современное местонахождение: Талыш-Мугань
Крупнейшие города: Ленкорань, Астара
Флаг: Талыш-Муганская республики


  Источник:FMG NEWS

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