Армения направила в Ливан специальный самолет с 12 тоннами помощи для пострадавших от разрушительного взрыва 4 августа.

Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Фейсбук сообщил, что первый борт с гуманитарной помощью вылетит в Бейрут вечером 8 августа(сегодня вечером).

Ливан посетят представители правительства, Национального Собрания, Всеармянского фонда "Айастан" для ознакомления с ситуацией на месте и уточнения прочих нужд в ходе встреч с представителями правительства Ливана и местной армянской общины.

Всего за один день Всеармянскому фонду "Айастан" удалось собрать $40 тыс



Об этом 7 августа в ходе обсуждений по вопросу о том, как поддержать армянскую общину Ливана, заявил исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.



Помощь будет напралена пострадавшим от взрыва жителям Бейрута.





