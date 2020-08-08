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Армения направила в Ливан специальный самолет

 Армения направила в Ливан специальный самолет
Армения направила в Ливан специальный самолет с 12 тоннами помощи для пострадавших от разрушительного взрыва 4 августа. 
 
Ранее премьер-министр РА Никол Пашинян на своей странице в Фейсбук сообщил, что первый борт с гуманитарной помощью вылетит в Бейрут вечером 8 августа(сегодня вечером).
 
Ливан посетят представители правительства, Национального Собрания, Всеармянского фонда "Айастан" для ознакомления с ситуацией на месте и уточнения прочих нужд в ходе встреч с представителями правительства Ливана и местной армянской общины.
 
Всего за один день Всеармянскому фонду "Айастан" удалось собрать $40 тыс

Об этом 7 августа в ходе обсуждений по вопросу о том, как поддержать армянскую общину Ливана, заявил исполнительный директор фонда Айкак Аршамян.

Помощь будет напралена пострадавшим от взрыва жителям Бейрута.



  Источник:FMG NEWS

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