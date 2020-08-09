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Турецкие провокаторы в Бейруте |

 
Турецкие провокаторы в Бейруте. Турки вышли с транспарантами "Все мусульмане хотят османского халифата" , а также с портретами Эрдогана и герба османской империи.

Турки в Бейруте в эти минуты вместе с антиправительственными лозунгами стали выкрикивать антихристианские кличи, сообщает наш источник с места событий - очевидно, что мрази в первую очередь имеют в виду армян. Между тем, заметим, что досадные ошибки Господа нашего не хотят смены правительства, они требуют восстановления Османской империи.
 
Турки пытаются воспользоваться моментом.
Турецкие провокаторы в Бейруте |
Турецкие провокаторы в Бейруте |


  Источник:FMG NEWS

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