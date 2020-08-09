Турецкие провокаторы в Бейруте. Турки вышли с транспарантами "Все мусульмане хотят османского халифата" , а также с портретами Эрдогана и герба османской империи.

Турки в Бейруте в эти минуты вместе с антиправительственными лозунгами стали выкрикивать антихристианские кличи, сообщает наш источник с места событий - очевидно, что мрази в первую очередь имеют в виду армян. Между тем, заметим, что досадные ошибки Господа нашего не хотят смены правительства, они требуют восстановления Османской империи.