 В Азербайджане процветает криминал и повсюду убийства | Криминальный Азербайджан

В Баку
брат убил брата
11:07
Накануне поступила информация об убийстве Сафы Эйнуллаева в Сураханском районе Баку
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Как сообщили в пресс-службе районной прокуратуры, сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели тело убитого и место преступления, были проведены необходимые процессуальные действия.
По факту прокуратурой Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).
В ходе следствия появились основательные подозрения в том, что убийство совершил брат потерпевшего Эльвин Эйнуллаев на почве личного конфликта. Эльвин Эйнуллаев задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.
В Баку
вор с ножом напал на полицейского
09:39
В Баку
в Хатаинском районе сотруднику полиции нанесли ножевое ранение.
Как сообщает Report, полицейский пытался задержать вора. Однако последний нанес стражу порядка несколько ножевых ранений. Полицейский с целью своей безопасности и чтобы воспрепятствовать побегу злоумышленника сначала выстрелил в воздух, а затем в преступника.
Получивший ранение в ногу Эльшад Асадов, 1994 года рождения, и сотрудник полиции госпитализированы в клиническую больницу №3.
Ведется расследование.
В Азербайджане пресечена попытка реализации крупной партии наркотиков и психотропных веществ.
Как сообщили Vesti.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан житель Масаллинского района Эмин Ахадов.
В ходе обыска при нём было обнаружено и изъято около 2 гр психотропного вещества метамфетамина, а в его доме в Ясамальском столицы – 21 кг 508 гр героина и 8 кг 989 гр метамфетамина.
В ходе расследования выяснилось, что Э.Ахадов вошел в преступный сговор с гражданином Ирана по имени «Мухаммед», личность которого следствием не установлена и организовал доставку в Азербайджан
крупной партии наркотиков. Связавшись с ним по системе мгновенного обмена сообщениями «Whatsapp», Э.Ахадов получил наркотики на территории Физулинского района и хранил их в своем доме. Затем он должен был спрятать наркотики в различных районах республики и, сфотографировав их местоположение, отправить фото гражданину Ирана. Последний должен был переслать эту информацию наркокурьерам, функционирующим на территории страны. Отметим, что Э.Ахадов несколько раз участвовал в доставке наркотиков посредством этого человека в Азербайджан
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По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, Э.Ахадов был задержан и передан следствию. В его отношении решением Наримановского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца. Следственные и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу продолжаются.
В Геранбое убита 37-летняя женщина.
Как передает местное бюро АПА , инцидент произошел около станции Горан Демирйолу.
По сообщению, уроженка Кяльбяджарского района Гюльбута Иманова 1983 г.р. скончалась от огнестрельного ранения в грудь.
По предварительной информации, преступление совершил один из близких друзей семьи. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.