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Экспорт текстиля из Узбекистана преодолел миллиардный рубеж

  • 10.08.2020, 12:28,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Экспорт текстиля из Узбекистана преодолел миллиардный рубежПо итогам 7 месяцев 2020 года экспорт текстильных и швейно-трикотажных изделий из Узбекистана достиг 1 млрд. долларов. Об этом SNG.Today 10 августа сообщили в пресс-службе ассоциации «Узтекстильпром».

Важно отметить, что вначале 2020 года, государством была поставлена задача экспортировать текстильную продукцию на 2 млрд долларов. 

Однако, из-за коронавируса и усиления карантинных мер в стране и за рубежом, были случаи частичной или полной отмены заказов.

Хотя эпидемия имела негативные последствия, но своевременно принятые государством меры по поддержке предпринимателей позволили восстановить деятельность 252 предприятий-экспортеров.

За 7 месяцев «Узтекстильпром» и предприятиями отрасли обеспечен темп роста экспорта на 112 процента.

Доля пряжи в общем экспорте составляет 49 процентов, а доля ткани и трикотажных изделий, готовой одежды в общем объёме экспорта достигла 51 процента.

Кроме того, начато широкое применение авиаперевозок при экспорте. Впервые был осуществлен экспорт текстильной продукции в Кувейт.

Предприятиями отрасли налажено производство 6 млн. штук масок и 10 тыс. штук защитных комбинезонов в сутки. Данные средства экспортировались в РФ, Кувейт, Белоруссию, Грузию и Украину. Всего 395 наименований текстиля и одежды экспортированы в более чем 57 стран мира.

Основная часть экспорта пришлась на такие страны как, Россия – 394 млн. долларов, Китай – 188 млн, Кыргызстан – 139 млн, и Турцию – 123 млн.





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