Власти Молдовы намерены обратиться во Всемирный банк за экстренным кредитом для фермеров

Глава государства Молдовы Игорь Додон 10 августа провёл очередное еженедельное заседание, в котором также приняли участие глава правительства Ион Кику и спикер парламента Зинаида Гречаный. В ходе совещания, стороны обсудили несколько актуальных вопросов, где было отмечено повреждение около 500 гектаров земли, засеянных кукурузой и подсолнечником. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

В этом контексте, власти страны намерены обратиться во Всемирный банк за кредитом для фермеров, так как возможности молдавского правительства ограничены. В ближайшее время, члены кбмина должны начать переговоры по экстренному кредиту.

Кроме того, на совещании была обсуждена ситуация в сельском хозяйстве, которая сильно пострадала из-за засухи в этом году, нанёсшая большой ущерб урожаю зерновых культур. На эти цели правительство планирует выделить около 200 миллионов леев.

По окончанию заседания, высшее руководство страны заявило, что будет и дальше выполнять все обязательства перед населением и предпринимательством в стране.