Бывшим гражданам Киргизии и их детям президент страны дал несколько преимуществ

Глава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 10 августа подписал указ, где для некоторых категорий иностранцев вводится статус соотечественника. Этот статус предоставляет ряд преимуществ во время пребывания в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Президентом был подписан закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам правового положения соотечественников с иностранным гражданством», который 11 июня этого года был принят парламентом республики.

Таким образом, иностранные граждане, которые ранее состояли в гражданстве Киргизии, имеют право получить статус соотечественника с иностранным гражданством, с бессрочным действием.

Кроме того, статус соотечественника могут получить дети или внуки физического лица, который раньше был гражданином Кыргызстана вне зависимости от их первоначальной принадлежности к кыргызскому гражданству, а также, иностранные граждане, родившиеся в Кыргызской ССР, и их потомки.

Для этих граждан не требуется получение визы, вида на жительство или разрешения на работу для въезда в Кыргызстан.

Помимо этого, для них устанавливаются равные условия с кыргызстанцами, в рамках оплаты за обучение, , а также, одинаковые условия оплаты медицинских услуг.