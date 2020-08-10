В Туркменистане уменьшен срок действия медсправки для внутренних перелётов

Туркменские авиалинии с 5 августа начали требовать наряду с билетом медсправку при регистрации. С 10 августа срок действия этого документа сокращён с 14 до 3 дней (72 часа). Министерство здравоохранения и медпромышленности приняло данное решение в рамках мер по профилактике коронавируса. Об этом 8 августа сообщило ИА Arzuw News.

Справку можно будет получить в поликлинике по месту жительства. Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу. Стоимость соответствующих анализов составляет 43,2 маната (12,34 доллара). Платежи могут производиться как наличным, так и безналичным способами.

Студентам для получения этого документа нужно обратиться в студенческий оздоровительный центр в столице государства. Он находится по адресу ул. Гёроглы, дом 82.

Для получения медсправки нужен оригинал паспорта, фотография 3x4 и медкарта гражданина. При предоставлении медицинской страховки цена снижается. Затем необходимо сдать кровь на общий анализ и пройти флюорографию лёгких.

Напомним, что 7 августа туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в онлайн-формате встретился с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. Президент подчеркнул, что в регионе быстро распространяется болезнь, протекающая с воспалением лёгких неизвестного происхождения. Стороны договорились разработать специальные методы борьбы с данным заболеванием.

По данным минздрава, в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией.