Группа МПА СНГ наблюдала за волеизъявлением народа Беларуси на выборах президента

Группа наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, 9 августа приняла активное участие в процессе выборов президента Белоруссии в Минске. Представители миссии побывали на открытии избирательных участков, при опечатывании урн для голосования и наблюдали непосредственно за начальным этапом голосования. Об этом сообщает официальный источник МПА СНГ.

Координатор группы, глава комитета Федерального собрания РФ Олег Мельниченко и генсек совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий побывали на участке №-32 в средней столичной школе №-21. Наблюдатели от СНГ пообщались с членами избиркома, осмотрели герметичность ёмкостей для голосов граждан, и присутствовали на начальном этапе работы участка.

По данным миссионеров, избирательные участки в воскресенье открылись ровно 8 часов утра.

В ходе процесса выборов на протяжении дня, делегаты восьми парламентов — участников МПА СНГ, представители секретариата совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии вели контроль над легитимностью и прозрачностью выборов в Минске и других субъектах республики.

Следует отметить, что по ряду фактов массовых уличных акций, перешедших в беспорядки и насилие в адрес сотрудников правоохранительных органов, силами СК РБ начато официальное расследование. Беспорядки произошли в Минске и по территории республики.

Относительно выборов, то по предварительным данным действующий президент Александр Лукашенко набрал почти 80% голосов.