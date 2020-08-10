Таджикский вице-премьер начал проверку эпидситуации в регионах

Заместитель премьер-министра Таджикистана Ширин Исматуллозода 7 августа начала проверку эпидемиологической ситуации в городах и районах страны. Соответствующая работа инициирована в рамках рабочей поездки по поручению главы государства Эмомали Рахмона. Об этом 8 августа сообщило информационное агентство «Ховар».

Проверка будет продолжаться в течение августа. Основная цель этого мероприятия — ознакомиться с эффективностью здравоохранительной сферы в регионах, проанализировать состояние профилактики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, проведение разъяснительных работ среди местных жителей.

Исматуллозода начала поездку с посещения Кулябского региона Хатлонской области. В ходе визита она изучила и устранила существующие недостатки в области противодействия коронавирусу.

В рамках дальнейших проверок будет изучена деятельность ряда городских и районных больниц. Акцент будет сделан на соблюдении санитарно-эпидемиологических правил и обеспечении соответствующих учреждений необходимыми лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что в общей сложности в Таджикистане было зафиксировано 7785 пациентов с коронавирусной инфекцией. Выздоровели 6573 гражданина.