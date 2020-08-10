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В Казахстане появятся города с искусственным интеллектом

В Казахстане появятся города с искусственным интеллектомПремьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин 8 августа побывал в городе Акколь с рабочим визитом. В ходе посещения, глава правительства проинспектировал научно-практические наработки Центра обработки данных и Ситуационного центра АО «Казахтелеком», являющийся хребтом проекта «Smart Akgol» по созданию «умных городов». Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьер-министра Казахстана.

В современный экспериментальный проект вдохнули жизнь в радиусе действия госпрограммы «Цифровой Казахстан». Главным предназначением инновационного замысла, является внешний мониторинг за общественной безопасностью, за функционированием объектов социальной и образовательной сферы, помощь в управлении системы здравоохранения, а также модернизация зданий и жилых домов техно-оснащенностью нового поколения.

Далее, премьер республики в рамках делового турне ознакомился с деятельностью Центра космической связи (ЦКС). Правительственной инспекции были представлены достижения в развитии отечественной космической инфраструктуры. Это глобальная система связи «KazSat», у которой на вооружении два орбитальных спутника и наземные центры управления на территории страны.

Было отмечено, что в настоящее время спутники «KazSat» покрывают сетку связи и вещания 16 передовых операторов. Загруженность системы космической связи «KazSat» составляет 73%. 

В обойме ЦКС «Акколь», находятся ЦУП космическими аппаратами, центр управления мониторинга, центр аппаратно-программного и метрологического обеспечения и служба эксплуатации системы.





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