Туркменское предприятие Тürkmen Senet наращивает производство спанбонда

Хозяйственное общество Тürkmen Senet одним из первых в Туркменистане освоило выпуск нетканого материала нового поколения — спанбонда. В промышленной зоне этрапа Ак бугдай предприниматели построили и запустили завод с ежегодной мощностью около 2,5 тыс. тонн. Об этом 10 августа сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Отметим, в ассортименте компании — нетканые материалы различной плотности, прочности и окраски, от чего зависит их предназначение. В последнее время спанбонд стал одним из самых продаваемых товаров на рынке тканей в мире, а всё потому, что из него делают защитные маски. Также в течение многих лет он применяется в разных сферах — строительстве, лёгкой промышленности, сельском хозяйстве.

— Ввиду многогранности физико-механических свойств нетканых материалов спанбонд может широко использоваться во многих отраслях экономики Туркменистана. В настоящее время главным заказчиком новой продукции выступают предприятия минздрава страны. На предприятиях спанбонда освоили выпуск одноразовых медицинских халатов, защитных масок, бахил, одноразовых комплектов для операционных, — рассказал директор компании Баба Оранязов.

Добавим, предприятия Министерства текстильной промышленности страны также занялись пошивом медицинских одноразовых масок. В качестве сырья используют нетканый материал спанбонд местного производства.