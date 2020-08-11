AdventureCORPS проведет в Арцахе сверхмарафон в 2021 году

Американская AdventureCORPS проведет в Республике Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) сверхмарафон в 2021 году
В шестидневном забеге планируется участие 50 спортсменов, представляющих не менее десяти разных стран. Забег «Artsakh Ultra» начнется с города Варденис на северо-востоке Армении и завершится в столице Арцаха - Степанакерте, у монумента «Мы - наши горы». Общая протяженность маршрута составит 260 км. Цель организаторов - привлечь спортсменов и туристов в Арцах
, они планируют сделать этот сверхмарафон ежегодным и развивать приключенческие путешествия в Арцахе.
AdventureCORPS, Inc. - организатор всемирно известного ежегодного сверхмарафона «Badwater», который проходит в Долине Смерти (Калифорния, США), позиционирующий себя как «самый тяжёлый легкоатлетический пробег в мире».