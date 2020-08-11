 В Республике Арцах строятся новые жилые комплексы и районы

На территории бывшего здания больницы в арцахском Мартуни началось строительство жилых домов. 115 семей будут обеспечены квартирами.

По программе планируется построить 3–4-комнатные квартиры, которые будут предоставлены семьям военнослужащих, многодетным семьям и пенсионерам. Строительные работы уже начались и завершатся в 2022 году.

Многодетные семьи Гадрутского района Арцаха будут обеспечены квартирами

Квартиры будут построены в сёлах Арташен, Айкаван, Джракус и Акнахпюр. В Гадрутском районе сейчас проживают 36 многодетных семей. Также, в ближайшие дни в Гадруте начнется строительство двухэтажного 9-ти квартирного дома и будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. Три квартиры в этом доме будут предоставлены многодетным семьям, а 6 - семьям погибших бойцов за свободу.