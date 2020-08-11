 
  • 21:44 – Резиденция Президента Арцаха и Национального собрания будет перенесена в город Шуши 
  • 19:10 – Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко 
  • 17:30 – В Республике Арцах строятся новые жилые комплексы и районы 
  • 21:44 – Резиденция Президента Арцаха и Национального собрания будет перенесена в город Шуши 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 12:13 – В Азербайджане процветает криминал и повсюду убийства | Криминальный Азербайджан 

В Республике Арцах строятся новые жилые комплексы и районы

 В Республике Арцах строятся новые жилые комплексы и районы
На территории бывшего здания больницы в арцахском Мартуни началось строительство жилых домов. 115 семей будут обеспечены квартирами.
По программе планируется построить 3–4-комнатные квартиры, которые будут предоставлены семьям военнослужащих, многодетным семьям и пенсионерам. Строительные работы уже начались и завершатся в 2022 году.
 
Многодетные семьи Гадрутского района Арцаха будут обеспечены квартирами
Квартиры будут построены в сёлах Арташен, Айкаван, Джракус и Акнахпюр. В Гадрутском районе сейчас проживают 36 многодетных семей. Также, в ближайшие дни в Гадруте начнется строительство двухэтажного 9-ти квартирного дома и будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. Три квартиры в этом доме будут предоставлены многодетным семьям, а 6 - семьям погибших бойцов за свободу.
 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 60


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Ереване 64 семьи безвозмездно получили новые квартиры
    » НИКОЛ ПАШИНЯН РЕШИЛ ВОПРОС ЛЮДЕЙ ЖИВУЩИХ 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯНКАХ
    » В Ашхабаде многодетные семьи получили квартиры в дар от президента
    » Международный банк поможет молодым семьям Узбекистана купить жилье
    » Власти Армении начинают новую программу жилищной поддержки военных
    » 34 семьям беженцев передадут квартиры в собственность
    » За четыре года в Грузии тысяча семей экомигрантов получили дома
    » Арцах: в Ишханадзоре продолжается активное жилищное строительство
    » В Степанакерте строится новый жилой квартал для семей офицеров Армии обороны
    » Трунов: Компенсации семьям погибших в Египте должны увеличить в 5 раз
    » В Матагисе строится многоквартирный дом для военнослужащих
    » Семьям погибших ветеранов выдадут одноразовое пособие в 500 лари
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Резиденция Президента Арцаха и Национального собрания будет перенесена в город Шуши

    • 21:44
    • 38
    • 0

    В России со стороны азербайджанца была изнасилована девятилетняя русская девочка. | Сволочи Азербайджана

    • 21:33
    • 59
    • 0

    В Республике Арцах строятся новые жилые комплексы и районы

    • 17:30
    • 61
    • 0

    Мы готовы принять всех наших соотечественников из Ливана | Президент Арцаха

    • 16:31
    • 54
    • 0

    AdventureCORPS проведет в Арцахе сверхмарафон в 2021 году

    • 09:30
    • 68
    • 0

    В Туркменистане уменьшен срок действия медсправки для внутренних перелётов

    • 19:57
    • 72
    • 0

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко

    • 19:10
    • 85
    • 0

    Таджикский вице-премьер начал проверку эпидситуации в регионах

    • 17:42
    • 62
    • 0

    Бывшим гражданам Киргизии и их детям президент страны дал несколько преимуществ

    • 16:41
    • 71
    • 0

    Группа МПА СНГ наблюдала за волеизъявлением народа Беларуси на выборах президента

    • 15:42
    • 58
    • 0

    Власти Молдовы намерены обратиться во Всемирный банк за экстренным кредитом для фермеров

    • 14:05
    • 62
    • 0

    Экспорт текстиля из Узбекистана преодолел миллиардный рубеж

    • 12:28
    • 53
    • 0

    В Азербайджане процветает криминал и повсюду убийства | Криминальный Азербайджан

    • 12:13
    • 91
    • 0

    Турецкие провокаторы в Бейруте |

    • 10:12
    • 87
    • 0

    Армения направила в Ливан специальный самолет

    • 23:10
    • 89
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59417
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55216
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48910
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44698
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 44577
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38474
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 36997
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35215
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33089
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31695
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25903
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24306
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24200
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24195
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22310
    • 0

    Резиденция Президента Арцаха и Национального собрания будет перенесена в город Шуши

    • 21:44
    • 38
    • 0

    В России со стороны азербайджанца была изнасилована девятилетняя русская девочка. | Сволочи Азербайджана

    • 21:33
    • 59
    • 0

    В Республике Арцах строятся новые жилые комплексы и районы

    • 17:30
    • 61
    • 0

    Мы готовы принять всех наших соотечественников из Ливана | Президент Арцаха

    • 16:31
    • 54
    • 0

    AdventureCORPS проведет в Арцахе сверхмарафон в 2021 году

    • 09:30
    • 68
    • 0

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Александра Лукашенко

    • 19:10
    • 85
    • 0

    Таджикский вице-премьер начал проверку эпидситуации в регионах

    • 17:42
    • 62
    • 0

    Группа МПА СНГ наблюдала за волеизъявлением народа Беларуси на выборах президента

    • 15:42
    • 58
    • 0

    В Туркменистане уменьшен срок действия медсправки для внутренних перелётов

    • 19:57
    • 72
    • 0

    Бывшим гражданам Киргизии и их детям президент страны дал несколько преимуществ

    • 16:41
    • 71
    • 0

    Власти Молдовы намерены обратиться во Всемирный банк за экстренным кредитом для фермеров

    • 14:05
    • 62
    • 0

    Экспорт текстиля из Узбекистана преодолел миллиардный рубеж

    • 12:28
    • 53
    • 0

    В Азербайджане процветает криминал и повсюду убийства | Криминальный Азербайджан

    • 12:13
    • 91
    • 0

    Турецкие провокаторы в Бейруте |

    • 10:12
    • 87
    • 0

    Армения направила в Ливан специальный самолет

    • 23:10
    • 89
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА