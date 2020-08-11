В России со стороны азербайджанца была изнасилована девятилетняя русская девочка. | Сволочи Азербайджана

8 августа в городе Иваново произошло преступление, отвратительное по своей сути и недостойное звания человека — была изнасилована девятилетняя русская девочка.

Из распространяемой ориентировки стало известно, что в совершении данного преступления подозревается уроженец Азербайджана Бабаев Руслан Аршад оглы, 1994 года рождения.



Сейчас он находится в розыске.

В связи с этим ЛДПР обратилось с просьбой – определить, используя свои внутренние связи, местонахождение преступника и сообщить о нём правоохранительным структурам России.



В отсутствие помощи с Вашей стороны у россиян может сложиться ложное впечатление о том, что диаспора покрывает насильника и помогает ему уйти от правосудия. Этот фактор не прибавит доверия, но, возможно, добавит напряжения в межнациональные отношения. Поэтому прошу Вас сделать всё возможное, чтобы минимизировать негативные последствия поступка вашего земляка.



С уважением, лидер фракции ЛДПР в Ивановской областной Думе Д. Шелякин

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