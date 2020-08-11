Резиденция Президента Арцаха и Национального собрания будет перенесена в город Шуши

Президент Арцаха заявил о возможности переноса президентской резиденции в город Шуши



Выступая на внеочередном собрании НС с участием представителей правительства, президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что сделанное им во время присяги предложение перенести резиденцию Национального собрания в город Шуши будет рассмотрено и реализовано до 2022 года. По его словам, президентская резиденция также может быть перенесена в Шуши.

