Резиденция Президента Арцаха и Национального собрания будет перенесена в город Шуши
Источник:FMG NEWS
Президент Арцаха заявил о возможности переноса президентской резиденции в город Шуши
Выступая на внеочередном собрании НС с участием представителей правительства, президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что сделанное им во время присяги предложение перенести резиденцию Национального собрания в город Шуши будет рассмотрено и реализовано до 2022 года. По его словам, президентская резиденция также может быть перенесена в Шуши.
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