 Жесткое заявление Армении по случаю 100-летия Севрского договора

Севрский мирный договор был, есть и продолжит оставаться историческим фактом
Севрский мирный договор был, есть и продолжит оставаться историческим фактом, который невозможно отредактировать или стереть. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.
"Заявление МИД Турции в связи обращением в Армении к 100-летию подписания Севрского договора еще раз демонстрирует неспособность этой страны встать лицом к лицу со своим прошлым.
Достойно удивления, что нынешнее правительство Турции, которое не упускает случая возвеличить Османское наследие, столь нервно реагирует на упоминание Севрского договора, заключенного той же Османской империей с рядом государств, в том числе с Республикой Армения
.
Севрский мирный договор был, есть и продолжит оставаться историческим фактом, который невозможно отредактировать или стереть.
Турция, избегая обращения к своему прошлому и призывая других «вместо вражды извлекать уроки из истории», продолжает традиционную политику оправдания Геноцида
армян и угрозы армянскому народу новыми преступлениями.
Направленные на подрыв мира и безопасности в нашем регионе шаги Турции, ее милитаристская позиция в отношении Армении являются составной частью экспансионистской политики нынешнего правительства Турции по дестабилизации соседних регионов.
Только пересмотр этой политики и способность Турции столкнуться со своим прошлым проложат путь к реальному примирению между народами нашего региона",- отметила пресс-секретарь МИД РА.