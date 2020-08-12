На границе с Западной Арменией произошло сильное землетрясение магнитудой 4,2. В эпицентре в 12 км к юго-востоку от города Цолакерт сила толчков составила 5-6 балла. Гипоцентр залегал на глубине 10 км. Землетрясение ощущалось в Армавирской и Араратской областях — с силой 4 балла и в Ереване — 3-4 балла.

