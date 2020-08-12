 Идёт ремонт центральной дороги в городе Аскеран | Республика Арцах благоустраивается

Идёт ремонт центральной дороги арцахского города Аскеран: ремонтируют подпорные стены, тротуары и полностью заменяется дренажная система.

Аскеран — город в Нагорном Карабахе. Расположен в 14 км к северо-востоку от Степанакерта по дороге в Агдам на левом берегу реки Каркарчай.

