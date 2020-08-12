Идёт ремонт центральной дороги в городе Аскеран | Республика Арцах благоустраивается
Источник:FMG NEWS
Идёт ремонт центральной дороги арцахского города Аскеран: ремонтируют подпорные стены, тротуары и полностью заменяется дренажная система.
Аскеран — город в Нагорном Карабахе. Расположен в 14 км к северо-востоку от Степанакерта по дороге в Агдам на левом берегу реки Каркарчай.
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