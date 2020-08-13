Ильхам Алиев испугался армян и позвонил жаловаться Владимир Путину

По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Алиев и Путин обсудили обострение обстановки на армяно-азербайджанской границе



"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнёрства во всех областях.



Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле этого года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости”,- отмечается на сайте Кремля.



Ильхам Алиев выразил Путину обеспокоенность транспортировкой военных грузов из России в Армению. Глава Азербайджана довел до сведения президента России, что после завершения столкновений на армяно-азербайджанской границе, с 17 июля по сегодняшний день повысилась интенсивность транспортировки грузов военного назначения из России в Армению и это вызывает обеспокоенность и порождает вопросы у азербайджанской общественности.

Как видим миф об азербайджанской могучей армии лопнул в миг, и миллиарды вложенные в технику и в армию были уничтожены в пух и прах победоносной армией Республики Армения , которая не смотря на военные характеристики показала врагам на своё место. А что хочет Алиев от Путина. Чтобы Россия не продавала оружие Армении и тогда они вместе с Турцией (140.000.000 азербайджанцев и тюрков) готовы вырезать 3млн. население Армении чтобы соединить Турцию с Азербайджаном и Казахстаном.

Теперь хоть поняли в Азербайджане какие они безмозглые и ущербные. А Ильхам Алиеву самое время сесть за руль такси, так как до уровня руководителя страны эта носатая особь не тянет.