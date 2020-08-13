 
  • 22:22 – Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми 
  • 16:31 – Мы готовы принять всех наших соотечественников из Ливана | Президент Арцаха 
  • 13:00 – Турция кинула Россию, выбрав Азербайджан | Армения предупреждала не доверять туркам 
  • 22:22 – Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми 
  • 10:00 – Азербайджан напал на Армению в условиях пандемии коронавируса| Ким Кардашьян 
  • 12:01 – На границе с Западной Арменией произошло сильное землетрясение 

Ильхам Алиев испугался армян и позвонил жаловаться Владимир Путину

 
По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
 
Алиев и Путин обсудили обострение обстановки на армяно-азербайджанской границе

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-азербайджанского партнёрства во всех областях.

Проведен обмен мнениями по региональной проблематике в контексте имевшего места в июле этого года обострения обстановки на азербайджано-армянской государственной границе. С российской стороны подчеркнута важность недопущения любых действий, способствующих эскалации напряжённости”,- отмечается на сайте Кремля.
 
Ильхам Алиев выразил Путину обеспокоенность транспортировкой военных грузов из России в Армению. Глава Азербайджана довел до сведения президента России, что после завершения столкновений на армяно-азербайджанской границе, с 17 июля по сегодняшний день повысилась интенсивность транспортировки грузов военного назначения из России в Армению и это вызывает обеспокоенность и порождает вопросы у азербайджанской общественности.
 
Как видим миф об азербайджанской могучей армии лопнул в миг, и миллиарды вложенные в технику и в армию были уничтожены в пух и прах победоносной армией Республики Армения, которая не смотря на военные характеристики показала врагам на своё место. А что хочет Алиев от Путина. Чтобы Россия не продавала оружие Армении и тогда они вместе с Турцией (140.000.000 азербайджанцев и тюрков) готовы вырезать 3млн. население Армении чтобы соединить Турцию с Азербайджаном и Казахстаном.  
 
Теперь хоть поняли в Азербайджане какие они безмозглые и ущербные. А Ильхам Алиеву самое время сесть за руль такси, так как до уровня руководителя страны эта носатая особь не тянет.  


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 35


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Ильхам Алиев делает все, чтобы превратить Россию в Сумгаит! | ПОГРОМЫ В МОСКВЕ
    » Президент Азербайджана отказался от участия в параде в Москве
    » Путин отчитал Ильхам Алиева | Как тебе не стыдно на границе скопилось много азербайджанцев !
    » Глава Минобороны Армении и представители посольства США обсудили ситуацию на нахиджеванском направлении
    » Телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином
    » Путин обсудил с Нетаньяху Сирию и Ближний Восток
    » Путин и Эрдоган обсудили вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений
    » Алиев принял делегацию во главе с секретарем Совета безопасности России
    » Путин, Меркель и Олланд обсудили Минские договоренности
    » Телефонный разговор Владимира Путина с Председателем Совета министров Италии Паоло Джентилони
    » Телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Ирана Хасаном Рухани
    » "Выразили готовность активизировать торговлю". Лукашенко и Алиев пообщались по телефону
    Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми

    • 22:22
    • 35
    • 0

    В Анкаре разрушено армянское кладбище – вандалы достали останки из могил

    • 22:14
    • 40
    • 0

    Как страны ЕАЭС борются с последствиями СОVID-19 | пример Армении

    • 22:09
    • 32
    • 0

    Министр обороны Азербайджана втягивает ВС Турции в Нагорный Карабах.

    • 21:46
    • 39
    • 0

    Ильхам Алиев испугался армян и позвонил жаловаться Владимир Путину

    • 21:32
    • 36
    • 0

    У Армении самая мощная армия на Южном Кавказе | Армен Саркисян

    • 13:38
    • 83
    • 0

    Турция кинула Россию, выбрав Азербайджан | Армения предупреждала не доверять туркам

    • 13:00
    • 122
    • 0

    Идёт ремонт центральной дороги в городе Аскеран | Республика Арцах благоустраивается

    • 12:08
    • 107
    • 0

    На границе с Западной Арменией произошло сильное землетрясение

    • 12:01
    • 68
    • 0

    Жесткое заявление Армении по случаю 100-летия Севрского договора

    • 11:52
    • 77
    • 0

    Резиденция Президента Арцаха и Национального собрания будет перенесена в город Шуши

    • 21:44
    • 85
    • 0

    В России со стороны азербайджанца была изнасилована девятилетняя русская девочка. | Сволочи Азербайджана

    • 21:33
    • 145
    • 0

    В Республике Арцах строятся новые жилые комплексы и районы

    • 17:30
    • 110
    • 0

    Мы готовы принять всех наших соотечественников из Ливана | Президент Арцаха

    • 16:31
    • 96
    • 0

    AdventureCORPS проведет в Арцахе сверхмарафон в 2021 году

    • 09:30
    • 108
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 59447
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 55241
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 48930
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 44724
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 44716
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 38496
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 37021
    • 0

    Почти турецкая Грузия или турки устанавливают контроль над Аджарией

    • 19:55
    • 35239
    • 0

    Министерство Обороны Азербайджана признала свои потери в Нагорном Карабахе. (более 1500 цинковых гробов)

    • 15:30
    • 33116
    • 0

    Турецкий журналист Фуад Аббасов признав Геноцид Армян в прямом эфире, пояснил почему Турция не признает Геноцид. Просто не хотят возвращать территории Армении.

    • 10:48
    • 31714
    • 0

    Бизнес-форум «Invest Armenia-2016» пройдет в Ереване

    • 09:40
    • 25920
    • 0

    Нагорный Карабах никогда в истории не был частью независимого Азербайджана: Константин Затулин

    • 17:19
    • 24324
    • 0

    Стоит ли глотать сперму?

    • 00:46
    • 24224
    • 0

    Россия готовится ввести войска в Карабах: Владимир Евсеев

    • 22:00
    • 24214
    • 0

    Азербайджан - не такой каким кажется на первый взгляд. — отзыв туриста о Баку

    • 09:40
    • 22336
    • 0

    Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми

    • 22:22
    • 35
    • 0

    В Анкаре разрушено армянское кладбище – вандалы достали останки из могил

    • 22:14
    • 40
    • 0

    Как страны ЕАЭС борются с последствиями СОVID-19 | пример Армении

    • 22:09
    • 32
    • 0

    Министр обороны Азербайджана втягивает ВС Турции в Нагорный Карабах.

    • 21:46
    • 39
    • 0

    Ильхам Алиев испугался армян и позвонил жаловаться Владимир Путину

    • 21:32
    • 36
    • 0

    У Армении самая мощная армия на Южном Кавказе | Армен Саркисян

    • 13:38
    • 83
    • 0

    Турция кинула Россию, выбрав Азербайджан | Армения предупреждала не доверять туркам

    • 13:00
    • 122
    • 0

    Идёт ремонт центральной дороги в городе Аскеран | Республика Арцах благоустраивается

    • 12:08
    • 107
    • 0

    На границе с Западной Арменией произошло сильное землетрясение

    • 12:01
    • 68
    • 0

    Жесткое заявление Армении по случаю 100-летия Севрского договора

    • 11:52
    • 77
    • 0

    Резиденция Президента Арцаха и Национального собрания будет перенесена в город Шуши

    • 21:44
    • 85
    • 0

    В России со стороны азербайджанца была изнасилована девятилетняя русская девочка. | Сволочи Азербайджана

    • 21:33
    • 145
    • 0

    В Республике Арцах строятся новые жилые комплексы и районы

    • 17:30
    • 110
    • 0

    Мы готовы принять всех наших соотечественников из Ливана | Президент Арцаха

    • 16:31
    • 96
    • 0

    AdventureCORPS проведет в Арцахе сверхмарафон в 2021 году

    • 09:30
    • 108
    • 0
    Кавказ Сегодня
    все новости →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА