Министр обороны Азербайджана втягивает ВС Турции в Нагорный Карабах
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В ходе встречи с участниками азербайджано-турецких учений министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сказал, что исполнит «священный долг» при поддержке турецкой армии.
«Нам посчастливилось провести обмен опытом с этой сильной армией. Сегодня ВС Турции продемонстрировали миру свою силу в Сирии, Ираке и Ливии. Азербайджан
при поддержке турецкой армии выполнит свой священный долг», - сказал З.Гасанов.
Скромно напомним, что примерно месяц назад чушка, которого в Азербайджане называют президентом, предлагал Армении разобраться один на один.