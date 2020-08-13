Как страны ЕАЭС борются с последствиями СОVID-19 | пример Армении

С окончанием января 2020 года истек срок председательства Армении в высших органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). За этот период республика достигла больших успехов на пути евразийской интеграции. Участие в организации способствовало росту экономики и укреплению сотрудничествами с другими странами.
Несмотря на то, что председательство Армении совпало с внутриполитическими изменениями в стране, правительству Никола Пашиняна удалось реализовать ряд приоритетов, среди которых можно выделить начало действия соглашения, ведущего к образованию Зоны свободной торговли с Ираном и подписание договора о свободной торговле с Сингапуром.
Однако наступил 2020 год, который сильно ударил не только по экономике Армении, но и всего мира. Закрытие границ и временное прекращение экономических отношений стали непростым испытанием для человечества. Экономические последствия пандемии коронавируса ещё предстоит подсчитать, однако масштаб их колосален. Ясно одно, все страны тесно связаны друг с другом и не могут жить в условиях железного занавеса.
Ситуация с COVID-19 в Армении одна из самых непростых во всем мире. Ежедневно в стране заражаются сотни человек и о скором открытии границ говорить ещё очень рано. За первые шесть месяцев пандемии наблюдается резкое падение ВВП страны, рост безработицы и огромное количество разорившихся предприятий. В этих условиях Армения
как никогда нуждается в членстве в таких организациях как ЕАЭС, которые смогут гарантировать экономическую безопасность.
В целом интеграция в Евразийский экономический союз решает ряд важных задач таких как выход из транспортного тупика, в котором страна находится уже долгие годы и расширение стратегических задач в сфере энергетики.
Обеспечение безопасности в сфере энергетики это один из приоритетов Армении, так как у нее нет собственных энергетических ресурсов для обеспечения внутреннего рынка. На сегодняшний день сырье в Армению идет через Грузию и Иран. Кроме того, членство в ЕАЭС способствует притоку иностранных ивестиций в страну. Таким образом Армения
обеспечивает собственную безопастность и наращивает экономический потенциал. Всё это исходит из национальных интересов страны.
Важно понимать, что одно только участие в международной организации не может гарантировать небывалый рост ВВП, для этого необходимо много работать и извлекать пользу из своего положения. У Армении в этом отношении все карты в рукаве, так как страна находится в южнокавказском регионе, по которому проходят почти все важные торговые, экономические, транспортные, энергетические пути.
Экономическое и политическое сотрудничество в рамках одной структуры, свободный обмен ресурсами, создание общего рынка создают все условия для процветания не только Армении, ни других стран организации и качественное улучшение уровня жизни в посткоронавирусный период выход из кризиса.