В Анкаре разрушено армянское кладбище – вандалы достали останки из могил

В районе Синджан Анкары разрушено армянское кладбище, сообщает aktifhaber.com со ссылкой на зампреда Партии справедливости и развития Мустафу Енероглу.

Ankara’da Ermeni mezarlığı tahrip edildi https://t.co/NNmbDLywvg pic.twitter.com/KFasBXRmQ6

​»Кости, извлеченные из могилы, должны быть снова похоронены, и территория должна быть под охраной. Сохранение кладбищ и культурного наследия — необходимость для цивилизованного общества», — сказал политик.

Вместе с этим, Енероглу сообщил, что обратился к мэру турецкой столицы Мансуру Явашу и последний обещал решить вопрос в кратчайшие сроки.

Ankara Sincan’da bulunan Ermeni mezarlığı tahrip edildi https://t.co/CEOVmq37m5 #ermeni #Ankara #mansuryavaş pic.twitter.com/ntIiEO4nmc

​Ранее стало известно, что в городе Даргечит провинции Мардин, которая находится на юге Турции и граничит с Сирией, на месте армянского и ассирийского захоронений строят зал для свадебных торжеств и парковую зону. Местные власти проигнорировали заявления людей, требующих прекратить строительство.



ПО МАТЕРИАЛАМ СОДРУЖЕСТВА