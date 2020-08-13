Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью русскими детьми
Источник:FMG NEWS
Серийный педофил-азербайджанец надругался над пятью детьми: он задержан
В Иваново задержан серийный маньяк-педофил Бабаев Руслан Аршад оглы. Его жертвами стали пять девочек в возрасте от 9 до 11 лет, сообщают местные СМИ.
Педофил совершал нападения за последние две недели. Все пострадавшие описывали один и тот же сценарий и одну и ту же внешность педофила.
Уроженец Азербайджана подходил в безлюдных местах к девочкам и насиловал их. Эта нация проявляет себя в качестве убийц, насильников и мразей. Не известно еще сколько русских детей он погубил. Им доверять нельзя.
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