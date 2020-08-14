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В Европарламенте призвали к немедленному исключению Азербайджана из Восточного партнерства

 В Европарламенте призвали к немедленному исключению Азербайджана из Восточного партнерства
Вторая по величине политическая группа в Европарламенте призвала сегодня к немедленному исключению Азербайджана из Восточного партнерства. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе действующей в Брюсселе неправительственной организации «Европейские друзья Армении» (EuFoA).
Отмечается, что накануне экстренного заседания Совета внешней политики ЕС по вопросу президентских выборов в Беларуси было принято заявление.

Проведя параллели между выборами в Беларуси и состоявшимися полгода назад в Азербайджане провальными парламентскими выборами, вице-президент социал-демократов, депутат ПАСЕ Кати Пири отметила: «Мы не можем сотрудничать со странами, где мы наблюдаем репрессии в отношении политической оппозиции и гражданского общества. Диктаторы - враги свободных обществ. И Беларусь, и Азербайджан должны быть немедленно исключены из программы Восточного партнерства». 
За 10 дней до этого заявление та же группа выступила с призывом применить санкции в отношении членов правительства Азербайджана в ответ на нарушения прав человека в стране. 



  Источник:FMG NEWS

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