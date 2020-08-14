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Премьер-министр Армении представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о присуждении высших государственных наград

 
Премьер-министр Армении представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о присуждении высших государственных наград группе военнослужащих, участвующих в недавних боях на Тавушском направлении

Об этом сообщил в своем Facebook, отметив, что сегодня у него состоялся важный телефонный разговор с президентом.

«Я представил к ордену «Боевой крест» 1-й степени 16 участников победных боев в Тавуше, 55 военнослужащих – к ордену «Боевой крест» 2-й степени, а капитана Рубена Санамяна – к званию Национального героя. Только что имел честь встретиться с Санамяном», - отметил премьер.

По его словам, это достойная дань уважения и оценки героизма участников Тавушских боев, солдат, офицеров и генералов армянской армии.

О капитане Санамяне известно, что в 2012 году он получил «Боевой крест» 2-й степени. А 25 сентября 2016 года в День города Дилижана получил премию «Благодарности». Он также награжден медалью «Маршал Баграмян».



  Источник:FMG NEWS

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