Премьер-министр Армении
представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о присуждении высших государственных наград группе военнослужащих, участвующих в недавних боях на Тавушском направлении
Об этом сообщил в своем Facebook, отметив, что сегодня у него состоялся важный телефонный разговор с президентом.
«Я представил к ордену «Боевой крест» 1-й степени 16 участников победных боев в Тавуше, 55 военнослужащих – к ордену «Боевой крест» 2-й степени, а капитана Рубена Санамяна – к званию Национального героя
. Только что имел честь встретиться с Санамяном», - отметил премьер.
По его словам, это достойная дань уважения и оценки героизма участников Тавушских боев, солдат, офицеров и генералов армянской армии.
О капитане Санамяне известно, что в 2012 году он получил «Боевой крест» 2-й степени. А 25 сентября 2016 года в День города Дилижана получил премию «Благодарности». Он также награжден медалью «Маршал Баграмян».