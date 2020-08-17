Россия и США приобрели туркменский авиационный керосин

Предприниматели из РФ и США на прошлой неделе приобрели в Туркменистане авиационный керосин. Процесс был осуществлён в рамках торгов товарно-сырьевой биржи страны. Бизнесмены также купили дизельное топливо. Об этом 16 августа сообщило государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В биржевой торговле также приняли участие представители деловых кругов из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Афганистана, Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Пакистана и Омана. Всего была заключена 31 сделка.

Кроме авиакеросина и дизтоплива в лидеры биржевых продаж вышли полиэтилен, джинсовая ткань и хлопчатобумажная пряжа.

Напомним, что за первые 7 месяцев 2020 года экспорт туркменского авиационного топлива в Грузию вырос почти в 2 раза. На данный момент Туркменистан является основным поставщиком данного топлива в закавказскую страну. Объём от соответствующего грузинского импорта составил 80%.

В покупке туркменского керосина также заинтересован Азербайджан. Так, в 2017 году республика купила у прикаспийского соседа этого топлива на сумму более 38 млн долларов.

Одним из крупных производителей керосина в Туркменистане выступает Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов.