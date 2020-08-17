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В Казахстане приступили к поэтапному выходу из карантина

  • 17.08.2020, 14:44,
  • В Мире + Европа
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В Казахстане приступили к поэтапному выходу из карантинаВ Республике Казахстан с 17 августа начался процесс поэтапного смягчения повторного карантина. Выход из изоляционных ограничений, производится на основании постановления главного государственного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой. Об этом SNG.Today сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно правилам планомерного возвращения к штатному режиму, с понедельника возобновили работу торговые центры, рынки, парикмахерские, СПА-салоны, фитнес-центры, дежурные группы детских садов и некоторые другие объекты.

Помимо этого, можно проводить индивидуальные и групповые спортивные тренировки на свежем воздухе с учётом сбора не более 5 человек. Исключение сделано для национальных и клубных команд, им разрешено собираться в группы не более 30 человек, в условиях соблюдения строгих противоэпидемиологических норм. 

Также в городах, возобновлено движение общественного транспорта, при пассажирской загрузке по числу сидений и обязательном дезинфицировании автобуса на каждом круге.

В минздраве отметили, что «табу» пока сохраняется на массовые зрелищные, семейные и спортивные мероприятия. Остаются закрытыми — бары, игровые клубы, кинотеатры и другие посещаемые объекты культуры. Не будут принимать посетителей бассейны, аквапарки и городские общественные пляжи.





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