В Казахстане приступили к поэтапному выходу из карантина

В Республике Казахстан с 17 августа начался процесс поэтапного смягчения повторного карантина. Выход из изоляционных ограничений, производится на основании постановления главного государственного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой. Об этом SNG.Today сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно правилам планомерного возвращения к штатному режиму, с понедельника возобновили работу торговые центры, рынки, парикмахерские, СПА-салоны, фитнес-центры, дежурные группы детских садов и некоторые другие объекты.

Помимо этого, можно проводить индивидуальные и групповые спортивные тренировки на свежем воздухе с учётом сбора не более 5 человек. Исключение сделано для национальных и клубных команд, им разрешено собираться в группы не более 30 человек, в условиях соблюдения строгих противоэпидемиологических норм.

Также в городах, возобновлено движение общественного транспорта, при пассажирской загрузке по числу сидений и обязательном дезинфицировании автобуса на каждом круге.