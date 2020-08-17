Ереван поддержал Афины и Никосию в противостоянии с Анкарой

Абсолютно полную поддержку Греции и Кипру в конфликте с Турцией в Восточном Средиземноморье выразил в телефонном разговоре с министрами иностранных дел Греции и Кипра Никосом Дендиасом и Никосом Христодулидесом – глава армянской дипломатии Зограб Мнацаканян. Об этом SNG.Today 15 августа сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

В первую очередь, стороны обсудили провокационные действия Турции в регионе Эгейского моря и Восточного Средиземноморье.

В этом контексте, армянский дипломат подтвердил безоговорочную поддержку Еревана – Афинам и Никосии, выразив надежду на мирное разрешение, сложившейся обстановки.

Напомним, в начале августа Греция и Египет подписали соглашение о разграничении морской зоны – между странами в Средиземном море. В ответ, турецкие власти объявили, что не признают заключенные соглашении Каира и Афин.

Поэтому, в связи с этим, Анкара направила исследовательское специальное судно для проведения разведки на шельфе рядом с греческим островом Кастелоризо.

Вместе с тем, Греция 12 августа объявила, что в её экономическую зону вошло турецкое судно в окружении военных кораблей ВМС Турции, и привела свои силы в полную боевую готовность.

Подобная дестабилизирующая позиция в Восточном Средиземноморье демонстрирует последовательно проводимую агрессивную и экспансионистскую политику Турции в соседних регионах, говорится в сообщении МИД Армении.

Накануне, представитель МИД Турции заявил, что Анкара резко осудила высказывания Армении по Восточному Средиземноморью.

Напомним, что в июле 1974 года турецкие ВС вторглись на территорию Кипра, и незаконно захватили северную часть страны. В результате конфликта, образовалась «непризнанная» турецкая республика северного Кипра (ТРСК).