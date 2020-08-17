В Туркменистане план по транспортно-коммуникационному комплексу перевыполнен на 113,1%

Заместитель председателя правительства Туркменистана Байрамгельди Овезов 14 августа отчитался о результатах работы, проведённой за 7 месяцев текущего года. Об этом он доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову по цифровой видеоконференцсвязи, в ходе заседания правительства, передаёт ИА «Туркменистан сегодня».

Как отметил вице-премьер правительства, план за указанный период по транспортно-коммуникационной системе выполнен на 113,1%.

— Темп роста по агентству Türkmenawtoulaglary равен 104,5%, агентству Türkmendemirýollary — 117,1%, по агентству Türkmenhowaýollary по сравнению с 2020 годом выполнение плана составило 56,6%, по агентству Türkmendeňizderýaýollary рост составил 113,2%, — сказал Овезов.

По словам чиновника, план в сфере грузо- и пассажироперевозок по автомобильному, железнодорожному, воздушному и морскому транспорту составил, соответственно, 104,6 и 102%, а по грузообороту — на 106,4%. По агентству Türkmenaragatnaşyk темп роста достиг 109,6%, сказал он.

Напомним, в экономике Туркменистана в последние годы устойчиво возрастает роль транспортно-коммуникационного комплекса. Страна обладает всеми видами современного транспорта и соответствующей мировым стандартам отраслевой инфраструктурой, активно интегрируется в систему мирохозяйственных связей.

— Необходимо создание в стране Центра геоинформации, а также внедрение цифровых систем в городах. Работы должны начаться в туркменской столице. Важно оцифровать инженерные сети, здания и земельные участки, предпринять меры по разработке 3D модели города, — подчеркнул Бердымухамедов.

Добавим, геоинформация — система сбора, хранения, анализа и графической визуализации географических данных и связанной с ними информации о необходимых объектах.