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Узбекистан отменил международные авиарейсы до конца лета

  • 17.08.2020, 17:35,
  • В Мире + Европа
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Узбекистан отменил международные авиарейсы до конца летаКомпания Uzbekistan Airways объявило о вынужденной отмене рейсов по международным направлениям до конца августа. Об этом SNG.Today 15 августа сообщили в пресс-центре перевозчика.

Как уточняют представители авиакомпания, что АО Uzbekistan Airways объявляет о вынужденной отмене международных рейсов с 16 до 31 августа и части регулярных рейсов по местным направлениям.

Отменённые рейсы не касаются опубликованных со стороны минтранса Узбекистана нового графика чартерных рейсов по вывозу узбекских граждан из зарубежных стран.

При этом люди, купившие билеты на вышеуказанные дни, могут оформить ваучер, в соответствии с формой оплаты, либо единожды перебронировать место на борт рейса, запланированного с 01 сентября.

Важно отметить, что Узбекистан возобновил регулярные внутриреспубликанские рейсы, из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез, и в обратном направлении. А также автобусное сообщение возобновлено между городами страны с 17 августа.

Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил смягчить карантин с 15 августа.

По данным на 16 августа 23.30 часов, в стране общее число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 35 329, из них 30 973 человека полностью выздоровели. Лечение проходят 4 124 пациента.





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