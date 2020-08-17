Задержанные в Минске граждане Украины вернулись домой

Граждане Украины Евгений Васильев и Константин Реуцкий, которые были задержаны в столице Беларуси, 15 августа вернулись домой. Логистика была реализована дипломатическим представительством страны в Минске. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Правозащитники и журналисты были задержаны во время протестов в Беларуси, вызванных несогласием народа с результатами выборов президента. Васильев и Реуцкий были арестованы 12 августа примерно в 5 часов вечера.

После этого власти Украины обратились к правительству Беларуси с просьбой освободить их граждан, которые удерживаются в стране незаконно.

Ранее, 14 августа, в Минске было освобождено 3 украинца, которые также были задержаны в результате митингов.

Волна протестов прокатилась по всей Беларуси. Основная причина народных волнений — победа Александра Лукашенко на президентских выборах. По мнению манифестантов, результаты голосования были сфальсифицированы.

Напомним, что в преддверии выборов в Беларуси было задержано 33 россиянина, которые, по словам местного правительства, являлись наёмниками ЧВК Вагнера. Зеленский в ходе телефонных переговоров попросил Лукашенко выдать часть этих бойцов Украине, так как они, по его словам, были причастны к террористической деятельности в Донбассе.