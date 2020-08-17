Арцах востанавливается, строится и цветет | Арцах это однозначно Армения!

Завершается асфальтирование дороги, соединяющей общину Гергер Мартунинского района с трассой Степанакерт-Кармир Шука-Мартуни в рамках Программы развития сельских общин. Об этом сообщил президент Арцаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook, где представлены другие программы строительства дорог.

«Гергер — один из многих общин нашей республики, дороги которого в этом году будут заасфальтированы. Целью моего вчерашнего рабочего визита было лично познакомиться с процессом. Я дал указание: как только он будет закончен, приступить к асфальтированию межобщинной дороги, соединяющей Гергер и Цоватех. В этом году планируется заасфальтировать также дорогу, общины Тагавард, Кармир шука, общину Керт, и трассу Степанакерт-Мартуни, дороги стратегического значения, соединяющие Чартар и бывший Зораван. А дорога Бердашена, которую я имел возможность представить, в ближайшие недели будет сдана в эксплуатацию.



Вновь активировались работы по укладке внутриобщинных дорог. Наличие зажиточных общин — одно из условий построения благополучного будущего страны», — написал президент Арцаха.



