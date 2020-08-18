СНБ Армении возбудила уголовное дело о незаконном присвоении имущества бывшим ереванским мэром Гагиком Бегларяном

Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело о незаконном присвоении имущества бывшим ереванским мэром Гагиком Бегларяном, более известным как "Черный Гаго".



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в 2009 году должностные лица административного столичного района "Кентрон" в сговоре с тогдашним мэром Бегларяном незаконно передали в дар некоему А. С. В. недвижимость в 171,9 кв. м по адресу проспект Маштоца. Недвижимость в 103,1 кв. м. на улице Чаренца была передана в собственность В. С. Д, а недвижимость в 107,6 кв. м на улице Вардананц – С. М. Х.



- В 2011 году последние согласно договоренности по мизерным ценам продали имущество родственникам Бегларяна или связанным с ним людям, что нанесло Еревану убытки в 235 миллионов драмов. 14 августа в Следственном департаменте СНБ по данным фактам возбуждено уголовное дело.



- «В рамках другого уголовного дела приобретены доказательства присвоения экс-мэром

27 зданий, в том числе детских садов», - отмечает пресс-служба СНБ.

