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Лукашенко высказался о забастовках на белорусских производствах

  • 18.08.2020, 13:01,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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Лукашенко высказался о забастовках на белорусских производствахГлава Беларуси Александр Лукашенко 17 августа посетил Минский завод колесных тягачей. Во время встречи с работниками предприятия президент выразил своё мнение по поводу призывов к забастовкам на крупных производственных объектах. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В ходе рабочего визита на завод, президент большую часть времени отвёл диалогу с работниками предприятия. Он прозрачно отвечал на все их наболевшие и острые вопросы, относительно сложившейся обстановки в стране, поведал чего ждать простым рабочим при необдуманных действиях, подкреплённых излишней политизацией.

Президент подчеркнул, что нормальный рабочий человек, мужик должен работать. Он может выставлять свои требования, кричать, но он не должен останавливать производство. «Вы меня на колени не поставите», открыто заявил Лукашенко, и дополнил обращаясь к аудитории, «не делайте, чтобы стало хуже вам и вашим семьям, вы это ощутите через неделю после того, как устроите бардак на предприятии».

Глава государства отметил, что за всех отвечает и не хочет этой драки.

Во время разговора, белорусский лидер развеял разного рода невероятные мифы, о якобы принадлежащей ему собственности на территории страны и заграницей.





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