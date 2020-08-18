Бердымухамедов отметил низкий темп работ реализуемых в Ашхабаде

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 августа провёл рабочее совещание по системе видеоконференцсвязи с участием хякимов Ашхабада и регионов. Бердымухамедов выразил недовольство работами осуществляемыми в туркменской столице, передаёт ИА «Туркменистан сегодня».

— Президент обсудил задачи, связанные с реализацией масштабных преобразовательных программ, проведением сезонных сельхозработ, подготовкой к предстоящим праздничным датам и знаменательным событиям, ― пишет источник.

По видеосвязи глава столичного муниципалитета Язтаган Гылыджов проинформировал о проделанной работе в столице, предпринимаемых комплексных мерах по её благоустройству. Президент был также ознакомлен ходом строительств крупных объектов.

Заслушав отчёт столичного мэра, глава государства дал конкретные поручения, в том числе по поддержанию в городе чистоты, строгому обеспечению бесперебойного функционирования коммунальных служб.

— Уделить внимание подготовке к зимнему сезону, в связи с чем следует заблаговременно привести в надлежащее эксплуатационное состояние отопительные системы школ, детских садов, жилых домов, при необходимости, осуществить их ремонт, — констатировал глава государства.

В завершении Бердымухамедов поручил контролировать качество и своевременное выполнение работ на столичных новостройках. Внимание было акцентировано на тех, ввод в эксплуатацию которых запланирован по случаю юбилейной даты — 25-летия нейтралитета.

Отметим, также по цифровой видеосвязи о ходе работ доложили руководители велаятов. Президент дал отдельные поручения каждому из руководителей.

Добавим, в декабре в Ашхабаде ожидается открытие 27 новых объектов.