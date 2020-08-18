Токаев поручил пополнить президентский кадровый резерв

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 17 августа принял председателя агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову. Рабочая встреча была посвящена анализу деятельности ведомства и определению перспектив, в частности рассматривались вопросы отбора в «Президентский молодёжный кадровый резерв» в 2021 году. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства.

Председатель агентства доложила верховному руководству страны о ключевых направлениях узкого делопроизводства. В первую очередь о структуризации кадровой политики административных институтов в системе государственной службы. Ещё одним значимым направлением службы, является осуществление контроля над соблюдением чиновниками соответствующего законодательства, служебных и этических норм.

Блюститель по делам госслужбы, также доложила президенту о контроле над правомерностью и качеством оказания государственных услуг.

По итогам представленной информации, казахстанский лидер призвал ведомство держать руку на пульсе и поручил продолжить работу с «Президентским молодёжным кадровым резервом». Обязательно проводить мониторинг трудоустройства его членов и регламентировать условия их пребывания в команде резерва.

Глава республики поставил задачу, организовать в 2021 году ещё один конкурсный отбор в резерв, но уменьшить при этом количество отбираемых лиц, скорректировав их количество с кадровыми нуждами госорганов.