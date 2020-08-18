МИД Украины впервые отозвал посла из Беларуси

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба 17 августа вызвал посла в Минске Игоря Кизима в Киев на консультации. Решение было принято в связи с передачей Российской Федерации членов частной военной компании Вагнера со стороны Беларуси. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-секретариате МИД Украины.

Кулеба отметил, что бойцы должны были быть переданы Украине, так как данные лица принимали участие в террористической деятельности в Донбассе. По словам чиновника, соответствующие действия со стороны Беларуси подорвали доверие между странами.

— Мы впервые в истории прибегаем к подобному шагу в отношениях с правительством Республики Беларусь. Уверяю, что мы будем и дальше защищать свои национальные интересы, — сказал Кулеба.

МИД Украины также рекомендовал гражданам страны в целях безопасности воздержаться от поездок в Беларусь.

Напомним, что 29 июля в республике за 9 дней до выборов президента было задержано 33 гражданина РФ. В белорусском правительстве отметили, что эти люди были наёмниками ЧВК Вагнера.

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону попросил Лукашенко выдать ему боевиков, так как они подозреваются в участии в террористической деятельности на территории Донецкого региона.