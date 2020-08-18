Рассмотрен вопрос обучения таджикистанцев за рубежом при пандемии

Министерство образования и науки Таджикистана инициировало процесс рассмотрения ситуации с учёбой граждан за границей в условиях пандемии. Глава управления международных отношений Илхом Камолзода в интервью ИА «Ховар» 17 августа отметил, что, скорее всего, лекции и семинары будут проходить в дистанционном режиме.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент этот вопрос ещё не решён, таджикские эксперты анализирует все плюсы и минусы подобной формы обучения. Он также добавил, что сейчас больше всего студентов из Таджикистана обучаются в России (26 тыс. граждан).

Общее число учащихся за рубежом — 34 тыс. человек. Наряду с РФ, среди молодых таджикистанцев популярны вузы Китая, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и европейских стран.

Напомним, что ранее узбекские эксперты отметили низкий уровень образования в ряде вузов Таджикистана. Министр образования РТ Мухаммадюсуф Имомзода заявил, что отчёт включает анализ лишь старых учебных заведений республики.

Независимый эксперт Евгений Кудряц пояснил, что узбекские специалисты не учли ситуацию с начальным и средним образованием. Он назвал их доклад «неготовым вариантом». Несмотря на это, он отметил, что проблемы в системе образования Таджикистана все же есть. Среди них, по его мнению, низкие зарплаты преподавателей, отсутствие смены поколений среди профессорско-преподавательского состава вузов.