Туркменистан и Россия укрепят сотрудничество в сфере безопасности

Глава России Владимир Путин внёс в государственную Думу соглашение о сотрудничестве с Туркменистаном в сфере безопасности, документ 17 августа опубликован в СОЗД.

Важно отметить, что соглашением предусматривается сохранение и укрепление мира и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Добавим, что весной 2003 году подписи под данным соглашением поставили российский лидер Владимир Путин и первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов.

Также, стороны намерены упрочить сотрудничество в борьбе с международным терроризмом, организованной преступностью, экономическими преступлениями, нелегальной миграцией, контрабандой, включая незаконный вывоз культурных ценностей, преступлениями, направленными против безопасности на транспорте, незаконным оборотом наркотических средств, отмыванием доходов, полученных незаконным путём.

В пояснительной записке также отмечено, что участники намерены и дальше расширять туркмено-российское партнёрство по линии спецслужб.

Помимо этого, предусматривается, что Ашхабад и Москва обеспечат защиту государственной и иной охраняемой законодательством, соответственно РФ и Туркменистана, тайны.

В соглашении подчёркивается, что стороны не имеют права использовать свою территорию в ущерб безопасности «Союзника». Кроме этого, стороны будут сотрудничать в области экологической безопасности и охраны окружающей среды. Данный документ не затрагивает третьи государства.

Настоящее документ вступает в силу с даты последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, сроком на 10 лет. По истечении оно автоматически продлевается на пятилетние периоды до тех пор, пока одна из стран не изъявит о своём желании прекратить соглашение о сотрудничестве.

Ранее, в начале октября 2017 года, лидеры Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин подписали договор о стратегическом партнёрстве, также было заключено ещё 14 совместных документов.