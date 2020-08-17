В Молдове с 17 августа возобновлена работа частных детских садиков

Глава правительства Молдовы Ион Кику 15 августа принял участие в заседании чрезвычайной национальной комиссии по здравоохранению, где было принято решение разрешить возобновление деятельности частных детских садиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

Однако, согласно постановлению, открытие садов будет строго согласовываться с нацагентством общественного здравоохранения совместно с агентством по безопасности пищевых продуктов, где будет учитываться подготовка учреждений во время пандемии.

Кроме того, градоначальник столицы Ион Чебан проинформировал о том, что с 17 по 20 августа управление образования, молодёжи и спорта проводит онлайн-обучение медсестёр, которые работают в детских садах. Тренинги осуществляются с учётом профилактических мер по борьбе с инфицированием коронавирусной пандемии.

Отмечено, что дети будут находиться в дошкольных учреждениях не более 7 часов. Их будут кормить 4 раза в день.

Кроме того, столичные школы должны до 20 августа сообщить об одной из семи моделей обучения, которые ранее предложило министерство образования в Молдове, по которой они будут работать во время пандемии.