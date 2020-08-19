Оппозиционный штаб власть в Белоруссии не получит

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 18 августа встретился с членами Совета безопасности. Повесткой срочного сбора, стали безотлагательные вопросы о напряженной ситуации в республике, причём как прессинга из вне, так и нагнетания изнутри. Отдельно президент остановился на попытках оппозиционного штаба захватить власть в стране. Об этом SNG.Today рассказали в пресс-службе президента РБ.

Излагая текущую ситуацию, Лукашенко сообщил, что проблемы у страны появляются параллельно — со стороны и изнутри, и это исключительно скоординированные действия. Глава Белоруссии высказался об обстановке, которая развивается внутри страны.

Белорусский лидер поведал собранию о том, что оппоненты придумали новую методу — эдакую попытку убаюкать власть, силовые блоки «мол мы мирные, мы хорошие, не хотим противостояния». Но это отнюдь не так, это ширма, заявил президент. Он продолжил, обозначив следующее: в стране сформировали некий оппозиционный штаб для передачи власти, и они хотят не много ни мало, а полный контроль над всем.

Лукашенко объявил, что действующая законная власть в однозначном порядке расценивает это, как попытку захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Обращаясь к команде противостоящего штаба, президент предупредил, что у государства достаточно рычагов, чтобы «остудить их горячие головы», при этом абсолютно в конституционных и законодательных рамках. Президент оценил и членский состав штаба, отметив, что в него вошли бывшие «прикорытники» — обиженные, которых когда-то попёрли из структур власти, а также отвязанные нацисты.

Жёсткой критике, подверг глава государства и программу штаба, в которой прописаны первоочередные шаги на ближайший год и перспективные на 10 лет вперёд. Лукашенко поручил своему аппарату и правительству подготовить анализ о последствиях по каждому пункту, если это будет реализовано.