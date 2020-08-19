Туркменистан и Узбекистан обсудили партнёрство в сфере миграции

Сотрудники внешнеполитических ведомств и правоохранительных органов Туркменистана и Узбекистана провели межмидовские консультации по взаимодействию в миграционной сфере. Беседа прошла в режиме видеоконференцсвязи. Об этом SNG.Today 18 августа сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

– Отдельное внимание было уделено вопросам сотрудничества в миграционной сфере, реализации положений действующих двусторонних соглашений, обсуждены текущее состояние и перспективы взаимодействия между правоприменительными органами двух стран, – говорится в сообщение министерства.

Кроме того, стороны обсудили потенциал двустороннего партнёрства по ряду консульских вопросов, а также приоритеты, направленные на развитие и укрепление туркмено-узбекских дружественных отношений.

Вместе с тем, дипломаты Туркменистана и Узбекистана сверили позиции по актуальным вопросам партнёрства, между правоприменительными органами двух государств.

В заключение переговоров участники беседы сошлись во мнении, что необходимо активизировать межведомственные взаимодействия, а также расширить сближение законодательств двух стран в сфере миграции, и с дальнейшим использованием их потенциала.