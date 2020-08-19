Гагаузия празднует 30-летие со дня своего провозглашения

Глава АТО Гагаузия Ирина Влах 19 августа возложила цветы на аллее славы гагаузского народа в честь 30-летия со дня провозглашения республики Гагаузия. В церемонии возложения приняли участие также депутаты парламента и народного собрания, члены исполнительного комитета и сотрудники региональных органов власти. Об этом сообщается на сайте Gagauzinfo.md.

Во время своей вступительной речи, башкан заявила, что 19 августа 1990 года навсегда останется в памяти как пример героизма народа Гагаузии.

Влах подчеркнула, что долг гагаузов — передать потомкам объективную информацию о событиях, которые объясняют процесс перехода от Гагаузской Республики к Гагаузской автономии в составе суверенной и независимой Республики Молдова.

Кроме того, в этот день, состоялось официальное открытие дом-музея президента гагаузской республики Степана Михайловича Топал, приуроченное в рамках торжественных мероприятий в честь 30-летия автономии.

В рамках открытия, была проведена первая экскурсия по дому-музею, где гости ознакомились с рабочим кабинетом, комнатой отдыха и переоборудованной гостиной Степана Топал.