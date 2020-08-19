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Президент Киргизии поручил уделять особое внимание развитию Баткенской области

Президент Киргизии поручил уделять особое внимание развитию Баткенской областиГлава государства Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков 18 августа созвал совещание по видеосвязи, в котором принял участие вице-премьер-министр Акрам Мадумаров. В ходе беседы, официальные лица обсудили принимаемые меры для обеспечения приграничной безопасности страны в период пандемии, а также, вопросы социально-экономического развития Баткенской области, где президент поручил оказывать поддержку этому региону. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

По словам Жээнбекова, население этой области проживает в трудных условиях, в связи с чем, необходимо оказать им всевозможную помощь.

Президент подчеркнул, что запланированное финансирование всех программ по развитию Баткенской области будет продолжаться в полном объёме, несмотря на нехватку бюджета.

Лидер страны указал на важность осуществления всех социально-экономических проектов по обеспечению населения чистой водой, реабилитации и строительства ирригационных объектов, строительство школьных учреждений, больниц, дорог и логистических центров.





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