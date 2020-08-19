Бердымухамедов поручил создать 3D-модель Ашхабада

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов в рамках правительственного заседания поручил вице-премьеру Байрамгелди Овезову создать 3D-модель Ашхабада. По словам президента, это поможет эффективнее прогнозировать будущее главного города страны. Об этом 18 августа сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов отметил, что трёхмерная модель столицы позволит лучше моделировать предстоящие строительные работы. По его мнению, в рамках данного процесса важно оцифровать инженерные сети, здания и земельные участки.

Президент также подчеркнул важность создания базы свободных угодий. Это, как отметил глава государства, даст возможность эффективнее определять нецелевое задействование земельных участков.

Кроме того, 3D-модель Ашхабада позволит оценить инфраструктуру, наметить шаги для дальнейшего благоустройства города и создать более комфортные условия для его жителей, добавил Бердымухамедов.

Напомним, эксперт и кандидат экономических наук Юрий Аронский ранее подчёркивал, что переход к цифровизации в Туркменистане поможет совершить скачок от группы стран, эволюционно осуществляющих переход, и присоединиться к мировым лидерам цифровой экономики.